Романова Марья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.
Сын: Романов Яков Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.
Сын: Романов Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Дочь: Романова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
18.?.1885
Сын: Романов Прохор Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1885
Дочь: Романова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич
Смерть
Неизвестно