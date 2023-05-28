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Романова Марья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871 ст.

Сын: Романов Яков Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.

Сын: Романов Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Дочь: Романова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.?.1885

Сын: Романов Прохор Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1885

Дочь: Романова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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