Салищева (Голубенко) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубенко Артём
Мать: Голубенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальцева Иван
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сальцева) Наталья
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальцева Василий
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салищев Михаил
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сарычева (Сальцева Или Салищева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Салищева) Александра
Отец ребёнка: Салищев Иван
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Сальцева) Ольга
Отец ребёнка: Салищев Иван
Смерть
Неизвестно