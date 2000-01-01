село Новомихайловское, село Новомихайловское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Новомихайловское

Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Медвеженский уезд
527Село Ново-Михайловское (Тамбовка тож).на ручье Горько-балковском.173291011996великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, хлеб. общест. магазинов 2, питейных домов 5, лавок 2.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, Ново-Михайловская волость
село Ново-Михайловское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Красногвардейский район
87894Новомихайловскоесело45°43'41°28'L-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение село Новомихайловское
7630416101с Новомихайловское#Н/Д
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