Салищев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салищев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальцева Иван
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сальцева) Наталья
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальцева Василий
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салищев Михаил
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Салищева) Александра
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Сальцева) Ольга
Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья
Смерть
Неизвестно