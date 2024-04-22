Салищев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салищев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салищев Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальцева Иван

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сальцева) Наталья

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальцева Василий

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салищев Михаил

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сарычева (Сальцева Или Салищева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Салищева) Александра

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Сальцева) Ольга

Мать ребёнка: Салищева (Голубенко) Просковья

Смерть
Неизвестно

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