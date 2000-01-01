Головизнин Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Головизнин Емельян Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Головизнин Емельян Петрович
Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Головизнин Гурьян Петрович
Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Головизнин Терентей Петрович
Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна
Смерть
Неизвестно