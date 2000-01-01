Головизнин Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Петр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Головизнин Емельян Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Головизнин Осип Петрович

Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Головизнин Емельян Петрович

Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Головизнин Гурьян Петрович

Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Головизнин Терентей Петрович

Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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