Головизнина (Бушмакина) Марья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Бушмакина) Марья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Головизнин Осип Петрович

Отец ребёнка: Головизнин Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Головизнин Емельян Петрович

Отец ребёнка: Головизнин Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Головизнин Гурьян Петрович

Отец ребёнка: Головизнин Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Головизнин Терентей Петрович

Отец ребёнка: Головизнин Петр Емельянович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Головизнин Петр Емельянович

Смерть
Неизвестно
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