Носкова (Любавичева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Любавичева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Любавичев Иван

Мать: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 23
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.02.1910

Муж: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1910 года | 18
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: (Носкова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 1
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Носкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1912

Сын: Носков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 98 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1912 год | 43
Рождение ребёнка
30.10.1914

Дочь: (Носкова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Рождение ребёнка
16.05.1917

Дочь: (Носкова) Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
15.03.1919

Сын: Носков Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: (Носкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
10.08.1925

Сын: Горгоний Васильевич Георгий Георгий/Горгоний Васильевич

Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Смерть
После 1927

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