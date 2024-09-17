Носкова (Любавичева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1893
Отец: Любавичев Иван
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 23
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1910
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1910 года | 18
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: (Носкова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 1
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Носкова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1912
Сын: Носков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 98 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1912 год | 43
Рождение ребёнка
30.10.1914
Дочь: (Носкова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Рождение ребёнка
16.05.1917
Дочь: (Носкова) Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
15.03.1919
Сын: Носков Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: (Носкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Рождение ребёнка
10.08.1925
Сын: Горгоний Васильевич Георгий Георгий/Горгоний Васильевич
Отец ребёнка: Круглов Василий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 35
Смерть
После 1927