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(Носкова) Нина Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

До 1915

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: Круглов Василий Васильевич

Мать: Носкова (Любавичева) Евдокия Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 1
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
15.01.1911
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496, Оп.38, Д.93 Стр.87-177 | 1
Смерть
До 1915

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