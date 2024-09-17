(Носкова) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1914
Дата смертиДо 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Крещение
31.10.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Смерть
До 1918