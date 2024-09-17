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(Носкова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.10.1914

Дата смерти

До 1918

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914

Отец: Круглов Василий Васильевич

Мать: Носкова (Любавичева) Евдокия Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Крещение
31.10.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 73
Смерть
До 1918

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