Якунов (Каштанов) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунов (Каштанов) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Каштанов Петр Иванович

Мать: Каштанова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунов Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Якунов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Вера Семёновна

Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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