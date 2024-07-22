Якунов (Каштанов) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Каштанов Петр Иванович
Мать: Каштанова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Вера Семёновна
Отец ребёнка: Якунов Семён Гаврилович
Смерть
Неизвестно