Якунов Семён Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунов Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анисья Семёновна
Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Вера Семёновна
Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна