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Якунов Семён Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунов Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анисья Семёновна

Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Якунов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Вера Семёновна

Мать ребёнка: Якунов Варвара Петровна

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