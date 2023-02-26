Пётр Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Михеев

Пётр Михеев

avatar

Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михей Денисов

Мать: Феврония Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1860

Жена: Пелагея Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close