Пётр Михеев
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михей Денисов
Мать: Феврония Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1860
Жена: Пелагея Ефремова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно