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Михей Денисов

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

14.10.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1830

Сын: Илларион Михеев

Мать ребёнка: Феврония Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Евдокия Михеева

Мать ребёнка: Феврония Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1838

Дочь: Ефросиния Михеева

Мать ребёнка: Феврония Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Михеев

Мать ребёнка: Феврония Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1871
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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