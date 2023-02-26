Михей Денисов
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смерти14.10.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1830
Сын: Илларион Михеев
Мать ребёнка: Феврония Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Евдокия Михеева
Мать ребёнка: Феврония Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1838
Дочь: Ефросиния Михеева
Мать ребёнка: Феврония Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Михеев
Мать ребёнка: Феврония Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1871
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.