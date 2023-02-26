Феврония Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти27.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1830
Сын: Илларион Михеев
Отец ребёнка: Михей Денисов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Евдокия Михеева
Отец ребёнка: Михей Денисов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1838
Дочь: Ефросиния Михеева
Отец ребёнка: Михей Денисов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Михеев
Отец ребёнка: Михей Денисов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1879
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.