Феврония Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.03.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1830

Сын: Илларион Михеев

Отец ребёнка: Михей Денисов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Евдокия Михеева

Отец ребёнка: Михей Денисов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1838

Дочь: Ефросиния Михеева

Отец ребёнка: Михей Денисов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Михеев

Отец ребёнка: Михей Денисов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1879
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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