Остафьева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Остафьев Николай Петров

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Остафьев (астафьев) Михаил Петров

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Остафьев (астафьев) Василий Петров

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Василиса Петрова

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Остафьев (астафьев) Никита Петров

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Пётр Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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