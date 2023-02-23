Остафьева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Остафьев (астафьев) Михаил Петров
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Остафьев (астафьев) Василий Петров
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Василиса Петрова
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Остафьев (астафьев) Никита Петров
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Остафьев Пётр Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно