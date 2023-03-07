Остафьев Николай Петров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Остафьев Пётр Афонасьев
Мать: Остафьева Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Остафьев (астафьев) Павел Николаев
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1830
Рекрут
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Место жительства
1850
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно