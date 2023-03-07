Остафьев Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьев Николай Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Остафьев Пётр Афонасьев

Мать: Остафьева Прасковья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Остафьев (астафьев) Павел Николаев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1830
Рекрут
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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