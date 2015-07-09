Судаков Герман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Герман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1978

Сын: Судаков Юрий Германович

Мать ребёнка: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Судакова - Баландина Юлия Германовна

Мать ребёнка: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

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