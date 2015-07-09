Судаков Герман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1978
Мать ребёнка: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Судакова - Баландина Юлия Германовна
Мать ребёнка: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно