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Судакова - Баландина Юлия Германовна
Судакова - Баландина Юлия Германовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1981
Пол
Женский
Отец
Судаков Герман Иванович
1949 г.р.
Мать
Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1981
Отец:
Судаков Герман Иванович
Мать:
Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
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