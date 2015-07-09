Судакова - Баландина Юлия Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова - Баландина Юлия Германовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1981

Отец: Судаков Герман Иванович

Мать: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

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