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Гринь Василий Зиновьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гринь Зиновий Иванович

Мать: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринь Мария Мефодиевна

Рождение ребёнка
22.11.1920

Сын: Гринь Петр Васильевич

Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна

Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Гринь Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна

Рождение ребёнка
17.01.1928

Сын: Гринь Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна

Смерть
Неизвестно

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