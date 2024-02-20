Гринь Василий Зиновьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гринь Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринь Мария Мефодиевна
Рождение ребёнка
22.11.1920
Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна
Рождение ребёнка
11.11.1923
Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна
Рождение ребёнка
17.01.1928
Сын: Гринь Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Гринь Мария Мефодиевна
Смерть
Неизвестно