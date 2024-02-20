Гринь Сиклитикия Моисеевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиДо 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1889
Дочь: (Гринь) Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: (Гринь) Марфа Зиновьева
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1902
Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович