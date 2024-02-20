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Гринь Сиклитикия Моисеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

До 1913

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1889

Дочь: (Гринь) Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гринь Андрей Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: (Гринь) Марфа Зиновьева

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гринь Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гринь Степан Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Гринь Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринь Зиновий Иванович

Смерть
До 1913

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