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Гринь Зиновий Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гринь Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
23.02.1889

Дочь: (Гринь) Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гринь Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: (Гринь) Марфа Зиновьева

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гринь Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гринь Степан Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Гринь Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна

Бракосочетание
11.11.1913

Жена: Гринь (Опанасенко) Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно

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