Гринь Зиновий Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Гринь Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1889
Дочь: (Гринь) Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: (Гринь) Марфа Зиновьева
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Рождение ребёнка
16.10.1902
Мать ребёнка: Гринь Сиклитикия Моисеевна
Бракосочетание
11.11.1913
Смерть
Неизвестно