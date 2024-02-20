Гринь Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Савченко (Гринь) ? / Ирина / Регина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Римско-Католического вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Гринь Савва Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пинчук (Гринь) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно