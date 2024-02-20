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Гринь Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гринь Зиновий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Савченко (Гринь) ? / Ирина / Регина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Римско-Католического вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гринь Моисей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гринь Савва Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пинчук (Гринь) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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