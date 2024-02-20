Савченко (Гринь) ? / Ирина / Регина Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Новомосковский уезд Идефтальской волости поселянка
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1873
Отец: Гринь Иван
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Новомосковский уезд Идефтальской волости поселянка
Римско-Католического вероисповедания
Бракосочетание
03.10.1890
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Церковное имя Имени Регина нет в православных святцах, поэтому при крещении ей дают другое имя. Регина не празднует именины, а ее святой покровитель определяется в зависимости от того, какое имя ей бу... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Сын: Савченко Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
05.09.1897
Сын: Савченко Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Лукерия Гавриловна
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно