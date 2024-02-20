Савченко (Гринь) ? / Ирина / Регина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Гринь) ? / Ирина / Регина Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Новомосковский уезд Идефтальской волости поселянка

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гринь Иван

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Новомосковский уезд Идефтальской волости поселянка
Римско-Католического вероисповедания
Бракосочетание
03.10.1890

Муж: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Церковное имя Имени Регина нет в православных святцах, поэтому при крещении ей дают другое имя. Регина не празднует именины, а ее святой покровитель определяется в зависимости от того, какое имя ей бу... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Сын: Савченко Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Савченко Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Лукерия Гавриловна

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1906

Сын: Савченко Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.01.1910

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Савченко Гавриил Антонович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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