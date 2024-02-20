Гринь Мария Мефодиевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1920
Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич
Рождение ребёнка
11.11.1923
Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич
Рождение ребёнка
17.01.1928
Сын: Гринь Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич
Смерть
Неизвестно