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Гринь Мария Мефодиевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Василий Зиновьевич

Рождение ребёнка
22.11.1920

Сын: Гринь Петр Васильевич

Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич

Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Гринь Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич

Рождение ребёнка
17.01.1928

Сын: Гринь Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Гринь Василий Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

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