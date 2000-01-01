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Огородникова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Мироновна

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1858

Сын: Огородников Егор Миронович

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
10.06.1865

Сын: Огородников Владимир Миронович

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
21.10.1871

Сын: Огородников Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Мироновна

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Мироновна

Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич

Смерть
После 1903
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