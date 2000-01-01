Огородникова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Мироновна
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1858
Сын: Огородников Егор Миронович
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1865
Сын: Огородников Владимир Миронович
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1871
Сын: Огородников Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Мироновна
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Мироновна
Отец ребёнка: Огородников Мирон Ильич
Смерть
После 1903