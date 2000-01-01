Огородников Дмитрий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1871
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Огородников Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Огородников Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Огородников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна
Рождение ребёнка
25.06.1908
Сын: Огородников Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Огородников Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно