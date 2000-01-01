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Огородников Дмитрий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1871

Отец: Огородников Мирон Ильич

Мать: Огородникова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Огородников Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Огородников Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Огородников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна

Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Огородников Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Огородников Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Огородникова Федосья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Федосья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анна Куприяновна

Смерть
Неизвестно
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