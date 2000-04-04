Толстопятов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1930
Дата смерти04.04.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1930
Отец: Толстопятов Иван Миронович
Мать: баба Аля
Рождение ребёнка
04.12.1957
Сын: Толстопятов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Толстопятов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Толстопятов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2000