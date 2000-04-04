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Толстопятов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1930

Дата смерти

04.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1930

Отец: Толстопятов Иван Миронович

Мать: баба Аля

Рождение ребёнка
04.12.1957

Сын: Толстопятов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Толстопятов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Толстопятов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Толстопятова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстопятова Надежда Ивановна

Смерть
04.04.2000
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