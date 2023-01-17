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Толстопятов Сергей Константинович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

04.12.1957

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957

Отец: Толстопятов Константин Иванович

Мать: Толстопятова Надежда Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
21.09.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1984

Сын: Толстопятов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около ?.08.2017

Жена: скрыто настройками приватности

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