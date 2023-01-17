Толстопятов Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения04.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957
Бракосочетание
21.09.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1984
Сын: Толстопятов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около ?.08.2017
Жена: скрыто настройками приватности