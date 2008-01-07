Толстопятова (Екшибарова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстопятова (Екшибарова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1936

Дата смерти

07.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936

Отец: Екшибаров Иван

Мать: Руденко Мария

Рождение ребёнка
04.12.1957

Сын: Толстопятов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Толстопятов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Толстопятов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстопятов Константин Иванович

Смерть
07.01.2008
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