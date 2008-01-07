Толстопятова (Екшибарова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1936
Дата смерти07.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936
Отец: Екшибаров Иван
Мать: Руденко Мария
Рождение ребёнка
04.12.1957
Сын: Толстопятов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Толстопятов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Толстопятов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Толстопятов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2008