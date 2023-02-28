Семён Филиппов
Место рождения
Дата рождения04.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1801
Отец: Филипп Михайлов
Мать: Наталия (Иванова)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
11.10.1831
Дочь: Евлампия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
24.02.1842
Сын: Гавриил Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
15.04.1844
Сын: Семён Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
18.02.1847
Сын: Архип Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно