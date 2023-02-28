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Семён Филиппов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1801

Отец: Филипп Михайлов

Мать: Наталия (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1831

Дочь: Евлампия Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1842

Сын: Гавриил Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1844

Сын: Семён Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1847

Сын: Архип Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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