Наталия (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти27.05.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1798
Муж: Филипп Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.03.1799
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
04.09.1801
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
20.01.1806
Сын: Максим Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
27.05.1834