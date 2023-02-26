Наталия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

27.05.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
07.04.1798

Муж: Филипп Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.03.1799

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1801

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1806

Сын: Максим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
27.05.1834
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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