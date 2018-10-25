Чукмалдина (Антонова) Надежда Александровна
женский, родилась 25.10.1877, Орёл, город Орёл, Орловская область
умерла 06.10.1947
ОтецАнтонов Александр АлександровичПосле 1825 г.р.
МатьАнтонова (Венкстерн) Наталья АлексеевнаОколо 1845 г.р.
Супруги
Чукмалдин Николай Николаевич06.04.1886 г.р.
Фохт Алексей НиколаевичОколо 1877 г.р.
Дети
Фохт Татьяна Алексеевна10.06.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1877
Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Фохт Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Фохт Алексей Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.07.1908
Смерть
06.10.1947