Чукмалдина (Антонова) Надежда Александровна 25.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чукмалдина (Антонова) Надежда Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.10.1877, Орёл, город Орёл, Орловская область

умерла 06.10.1947

Отец
Антонов Александр АлександровичПосле 1825 г.р.
Мать
Антонова (Венкстерн) Наталья АлексеевнаОколо 1845 г.р.
Супруги
Чукмалдин Николай Николаевич06.04.1886 г.р.
Фохт Алексей НиколаевичОколо 1877 г.р.
Дети
Фохт Татьяна Алексеевна10.06.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1877

Отец: Антонов Александр Александрович

Мать: Антонова (Венкстерн) Наталья Алексеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фохт Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Фохт Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Фохт Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
22.07.1908

Муж: Чукмалдин Николай Николаевич

Смерть
06.10.1947

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