Денисова (Жулина) Аполинария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Жулина) Аполинария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулин Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Шуватова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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