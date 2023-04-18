Денисова (Жулина) Аполинария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Шуватова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милованова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно