Милованова (Денисова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милованова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно