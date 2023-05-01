Милованова (Денисова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Денисова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Иван Афанасьевич

Мать: Денисова Аполинария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Милованов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно