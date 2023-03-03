Анна Петрова
Место рожденияд. Паутина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Паутина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
отец крестьянин собственник Петр Алексеев,д.Паутина
Бракосочетание
02.02.1886
Муж: Павел Александрович
с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресение
поручители по жениху д.Екимова крестьянин Ефимий Филипови д.МарьинаАрсений Филипов Соколов по невесте- д.ИвановскогоВасилий Сергеев и Бердянский мещанин Петр Мванов Терещенко
Рождение ребёнка
12.12.1886
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Павел Александрович
д. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1888
Сын: Иоан Павлович
Отец ребёнка: Павел Александрович
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Маремьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Александрович
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Александрович
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно