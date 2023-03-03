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Анна Петрова

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Место рождения

д. Паутина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Паутина Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
отец крестьянин собственник Петр Алексеев,д.Паутина
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Павел Александрович

с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресение
поручители по жениху д.Екимова крестьянин Ефимий Филипови д.МарьинаАрсений Филипов Соколов по невесте- д.ИвановскогоВасилий Сергеев и Бердянский мещанин Петр Мванов Терещенко
Рождение ребёнка
12.12.1886

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Павел Александрович

д. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1888

Сын: Иоан Павлович

Отец ребёнка: Павел Александрович

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Маремьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Александрович

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Александрович

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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