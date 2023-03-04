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Василий Павлович

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Место рождения

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Павел Александрович

Мать: Анна Петрова

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
15.02.1913 ст.

Жена: Тихомирова Мария Петровна

ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручители по жениху Архангельской волости деревни Ивановского Александр Постников и Игнатий Посуриков; по невесте д.Марьина Михаил Арсентьев Соколов и д.Паутина крестьянин Иван Петров
Смерть
Неизвестно
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