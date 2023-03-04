Василий Павлович
Место рожденияд.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Павел Александрович
Мать: Анна Петрова
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
15.02.1913 ст.
ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручители по жениху Архангельской волости деревни Ивановского Александр Постников и Игнатий Посуриков; по невесте д.Марьина Михаил Арсентьев Соколов и д.Паутина крестьянин Иван Петров
Смерть
Неизвестно