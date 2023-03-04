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Евгения Павловна

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Место рождения

д. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

12.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1886

Отец: Павел Александрович

Мать: Анна Петрова

д. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
13.12.1886
ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
восприемники Игнатий Александрович той же деревни и деревни Марьина крестьянская дочь девица Елизавета Арсентьевна Соколова
Смерть
Неизвестно
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