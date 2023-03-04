Евгения Павловна
Место рожденияд. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения12.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1886
Отец: Павел Александрович
Мать: Анна Петрова
д. Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Крещение
13.12.1886
ц. Воскресения с.Стан Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
восприемники Игнатий Александрович той же деревни и деревни Марьина крестьянская дочь девица Елизавета Арсентьевна Соколова
Смерть
Неизвестно