Емельянов Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения25.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901
Отец: Емельянов Степан Никитич
Мать: Емельянова Фекла Базова
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Емельянов Вов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1926
Дочь: Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно