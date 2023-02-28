Емельянов Ефим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Ефим Степанович

Емельянов Ефим Степанович

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901

Отец: Емельянов Степан Никитич

Мать: Емельянова Фекла Базова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Емельянов Вов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1926

Дочь: Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close