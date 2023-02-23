Емельянова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Емельянов Вов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1926

Дочь: Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Степанович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно
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