Емельянова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Емельянов Вов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1926
Дочь: Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Емельянов Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно