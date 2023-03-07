Емельянова Фекла Базова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
10.?.1895
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
25.12.1901
Сын: Емельянов Ефим Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
26.10.1905
Сын: Емельянов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
12.03.1908
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
25.11.1909
Дочь: Нестерова Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Рождение ребёнка
15.09.1916
Сын: Емельянов Федор Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич
Смерть
Неизвестно