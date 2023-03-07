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Емельянова Фекла Базова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Базов Захар Александрович

Мать: Базова Феоктиста Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1895

Муж: Емельянов Степан Никитич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Емельянов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1905

Сын: Емельянов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1909

Дочь: Нестерова Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1916

Сын: Емельянов Федор Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Никитич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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