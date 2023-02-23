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Базова Феоктиста Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кондратьева Акилина Базова

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Базов Петр Захарович

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Емельянова Фекла Базова

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1879

Сын: Базов Ефим Захарович

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1881

Сын: Базов Василий Захарович

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Базов Степан Захарович

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Дочь: Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Базов Павел Захарович

Отец ребёнка: Базов Захар Александрович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.10.1914
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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