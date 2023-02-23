Базова Феоктиста Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.10.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кондратьева Акилина Базова
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1873
Сын: Базов Петр Захарович
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Емельянова Фекла Базова
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1879
Сын: Базов Ефим Захарович
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1881
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
24.03.1883
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1885
Дочь: Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1889
Отец ребёнка: Базов Захар Александрович
Смерть
05.10.1914