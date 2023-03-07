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Базов Ефим Захарович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1879

Отец: Базов Захар Александрович

Мать: Базова Феоктиста Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Дочь: Федора Ефимовна

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1902

Жена: Базова Анна Егорова

Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Базов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Базов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1913

Сын: Базов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Базов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1921

Дочь: Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Базова Анна Егорова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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