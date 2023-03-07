Базов Ефим Захарович
Место рождения
Дата рождения11.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1879
Рождение ребёнка
08.11.1902
Дочь: Федора Ефимовна
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Бракосочетание
23.?.1902
Жена: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
24.12.1907
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Базов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
30.12.1913
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
02.04.1916
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Рождение ребёнка
25.08.1921
Дочь: Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Базова Анна Егорова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно