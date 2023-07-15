Селюто Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюто Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнадуд Вера Николаевна

Мать ребёнка: Селюто (Голдина) Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1929

Сын: Селюто Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Селюто (Голдина) Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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