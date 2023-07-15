Селюто (Голдина) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнадуд Вера Николаевна
Отец ребёнка: Селюто Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.08.1929
Сын: Селюто Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Селюто Николай Тимофеевич
Смерть
09.10.?