Селюто (Голдина) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюто (Голдина) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнадуд Вера Николаевна

Отец ребёнка: Селюто Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.08.1929

Сын: Селюто Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Селюто Николай Тимофеевич

Смерть
09.10.?

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