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Селюто Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

27.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: Селюто Николай Тимофеевич

Мать: Селюто (Голдина) Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.?

Сын: Селюто Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Савостина (Селюто) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1952

Дочь: Лукашева (Селюто) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1954

Дочь: Пасынкова (Селюто) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Хомякова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.05.1958

Дочь: Коротаева (Селюто) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.12.1959

Сын: Селюто Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Смерть
27.09.1981

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