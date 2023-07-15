Селюто Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1929
Дата смерти27.09.1981
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Селюто Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Савостина (Селюто) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Лукашева (Селюто) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Пасынкова (Селюто) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Хомякова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Дочь: Коротаева (Селюто) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна
Сын: Селюто Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна