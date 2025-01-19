Давыдов Денис Денисович 15.02.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Денис Денисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.02.1826, Москва, город федерального значения Москва

умер 08.02.1867, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна13.05.1837 г.р.
Дети
Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна1861 г.р.
Давыдова Любовь Денисовна1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
17.04.1860

Жена: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна

Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Давыдова Любовь Денисовна

Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
28.09.1865

Дочь: Моисеенко-Великая (Давыдова) Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Смерть
08.02.1867
Москва, город федерального значения Москва

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