Давыдов Денис Денисович
мужской, родился 15.02.1826, Москва, город федерального значения Москва
умер 08.02.1867, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна13.05.1837 г.р.
Дети
Давыдова Любовь Денисовна1863 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.04.1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна
Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Давыдова Любовь Денисовна
Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
28.09.1865
Дочь: Моисеенко-Великая (Давыдова) Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна
Смерть
08.02.1867
Москва, город федерального значения Москва