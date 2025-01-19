Моисеенко-Великая (Давыдова) Екатерина Денисовна 28.09.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко-Великая (Давыдова) Екатерина Денисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.09.1865

умерла 1938

Мать
Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна13.05.1837 г.р.
Отец
Давыдов Денис Денисович15.02.1826 г.р.
Супруги
Моисеенко-Великий Сергей Васильевич1858 г.р.
Дети
Моисеенко-Великая Екатерина Сергеевна20.06.1895 г.р.
Моисеенко-Великая Ольга Сергеевна1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865

Отец: Давыдов Денис Денисович

Мать: Боянус (Хлюстина) Ольга Семёновна

Бракосочетание
1893

Муж: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1895

Дочь: Моисеенко-Великая Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Моисеенко-Великая Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Моисеенко-Великий Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Моисеенко-Великий Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Моисеенко-Великий Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Моисеенко-Великая Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич

Смерть
1938

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