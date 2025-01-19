Моисеенко-Великая (Давыдова) Екатерина Денисовна
женский, родилась 28.09.1865
умерла 1938
МатьБоянус (Хлюстина) Ольга Семёновна13.05.1837 г.р.
ОтецДавыдов Денис Денисович15.02.1826 г.р.
Супруги
Моисеенко-Великий Сергей Васильевич1858 г.р.
Дети
Моисеенко-Великая Екатерина Сергеевна20.06.1895 г.р.
Моисеенко-Великая Ольга Сергеевна1897 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
20.06.1895
Дочь: Моисеенко-Великая Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Моисеенко-Великая Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Моисеенко-Великий Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Моисеенко-Великий Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Моисеенко-Великий Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Моисеенко-Великая Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Моисеенко-Великий Сергей Васильевич
Смерть
1938