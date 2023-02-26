(Чепелкина) Ксения (Иванова)
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.01.1840
Дата смерти03.03.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1840
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1857
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1858
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1863
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1894
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище