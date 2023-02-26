(Чепелкина) Ксения (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чепелкина) Ксения (Иванова)

(Чепелкина) Ксения (Иванова)

avatar

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.01.1840

Дата смерти

03.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1840

Отец: Чепелкин Роман Сергеев

Мать: Чепелкина Пелагея Тимофеева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1863

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1894
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close