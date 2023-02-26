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Мария Иванова

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.04.1861

Дата смерти

22.12.1861

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1861

Отец: Иван Яковлев

Мать: Ксения (Иванова)

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.12.1861
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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