Лясковский Иван Михайлович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Лясковский Иван Михайлович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1889, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Лясковская Мелания Семеновна1863 г.р.
Отец
Лясковский Михаил Назарович05.09.1858 г.р.
Дети
(Лясковская) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Лясковский Леонид ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лясковский Михаил Назарович

Мать: Лясковская Мелания Семеновна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лясковская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лясковский Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лясковский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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