Лясковский Иван Михайлович
мужской, родился 1889, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьЛясковская Мелания Семеновна1863 г.р.
ОтецЛясковский Михаил Назарович05.09.1858 г.р.
Дети
(Лясковская) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Лясковский Леонид ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лясковская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лясковский Леонид Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лясковский Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно